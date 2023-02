Warnstreik Am Flughafen Köln/Bonn geht nichts mehr

Wegen eines Warnstreiks fallen am Montag viele Verbindungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn aus. Die Streiks begannen in den frühen Morgenstunden und beeinträchtigen den Betrieb auch zahlreicher anderer Airports in Deutschland.