Statt mit Gas heizen Neubauten aber nicht nur häufiger mit Wärmepumpen, sondern auch mit Fernwärme. Dessen Marktanteil stieg in den vergangenen Jahren ebenfalls an, wenn auch weniger als bei Wärmepumpen. Seit vergangenem Jahr nutzen mehr Wohnungen in Neubauten Fernwärme als Gas als primäre Heizquelle. Zuletzt waren 27 Prozent der Energieträger in neuen Wohnungen Fernwärme. Neue Wohnungen werden vor allem im städtischen Raum gebaut, wo Fernwärme eine größere Rolle spielt als auf dem Land.