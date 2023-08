Rechte als Renditebringer

Zugleich lieferten sich Finanzinvestoren einen regelrechten Wettlauf mit den Musikverlagen, der vor knapp zwei Jahren einen Höhepunkt erreichte: binnen weniger Wochen kündigten KKR, Blackstone und Apollo jeweils Investitionen von mindestens einer Milliarde Dollar in Musikrechte an , in der Hoffnung auf ansehnliche Renditen, die sich durch den Einsatz von Fremdkapital im Idealfall zusätzlich hebeln lassen. Allein Bruce Springsteen (73) handelte in den Folgemonaten eine halbe Milliarde Dollar für die Rechte an seinen Liedern aus. Auch die Rechte an den Songs der britischen Band Pink Floyd, so wurde vor einiger Zeit spekuliert, könnten für eine halbe Milliarde Dollar den Besitzer wechseln . Ein Deal kam allerdings bislang nicht zustande – was bei der notorischen Zerstrittenheit der in die Jahre gekommenen Akteure kaum verwundert.