Vorstand für Recht und Integrität Manfred Döss soll im VW-Vorstand auf Hiltrud Werner folgen

VW-Chefjustiziar Manfred Döss soll Nachfolger von Hiltrud Werner als Konzernvorstand für Integrität und Recht werden. Zudem steht bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag die Berufung von Hauke Stars als IT-Vorständin an. Für VW-Chef Herbert Diess wird es am Donnerstag ebenfalls spannend.