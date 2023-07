SPIEGEL: Es gibt einen Ort und einen Tag, an dem alles begann: der 17. April 1978 in Wolfsburg. Was geschah da?

Lee: Ich war Abteilungsleiter für Motorforschung in Wolfsburg – damals einer der wenigen Ausländer in einer höheren Position bei VW – und zudem der einzige Chinese im gesamten Konzern. Ich erinnere mich noch: An dem Tag war schönes Wetter, ich saß im Büro. Da rief mein Bekannter aus der Presseabteilung an: Am Werkstor stehe eine Delegation Chinesen, man verstehe nicht, was die wollten. »Kannst du deine Muttersprache noch?«, fragte er mich. Also bin ich schnell hinübergefahren.