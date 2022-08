Blume löst Diess am Donnerstag an der Konzernspitze ab. Insidern zufolge will der 54-Jährige auf einer Management-Tagung dann seine Strategie und sein Führungsverständnis erläutern. Zu der Veranstaltung in Lissabon soll das weltweite Topmanagement zugeschaltet werden. Blume setzt laut Konzernkennern in der Unternehmensführung stärker auf Teamarbeit und Zusammenhalt als sein Vorgänger Diess, der nach gut vier Jahren abtritt. Er soll Volkswagen weiter beraten. Der neue Konzernchef soll den Wandel des Wolfsburger Konzerns zu einem führenden Anbieter von E-Autos und Mobilitätsdiensten vorantreiben, den Diess eingeleitet hat.