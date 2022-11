Vorstandsvorsitzende in Dax- und MDax-Unternehmen Frauen-Anteil in Deutschland deutlich unter internationalem Durchschnitt

Im Schnitt waren die Chefs aus Deutschland der Erhebung zufolge 55,4 Jahre alt und damit 1,1 Jahre jünger als der Durchschnitt. Das höchste Alter fanden die Berater in den USA mit im Schnitt 60 Jahren, das niedrigste in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 53,1. Wer an die Spitze eines der ausgewerteten Unternehmen gekommen ist, bleibt im Schnitt 6,8 Jahre. In Deutschland sind es allerdings nur 5,8. Die höchste Verweildauer fand sich mit 10,6 Jahren in Mexiko, die niedrigste mit 3,9 Jahren in Saudi Arabien.