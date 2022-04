Der Wohnungsriese Vonovia sieht sich trotz der wirtschaftlichen Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Wirtschaftlich gesehen erwarten wir ein neues Rekordjahr", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch (57) in seiner am Montag vorab veröffentlichten Rede für die virtuelle Hauptversammlung am Freitag. Vonovia gehe im laufenden Jahr für zentrale Kennzahlen von einem Wachstum von voraussichtlich mehr als 20 Prozent aus, bekräftigte er. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) – die bei Immobilienfirmen zentrale Kennziffer – soll damit in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro liegen.