Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will in der Krise der Branche das Geld zusammenhalten und weitere Wohnungen verkaufen. Damit will der Dax-Konzern eine von Aktionären befürchtete Kapitalerhöhung vermeiden. "Wir (haben) gezeigt, dass wir über genügend Spielraum verfügen, um eine Not-Kapitalerhöhung vermeiden zu können", sagte Finanzchef Philip Grosse (52) auf der virtuellen Hauptversammlung des Immobilien-Riesen am Mittwoch.