Der Verschuldungsgrad (LTV) lag damit laut Halbjahresbericht per Ende Juni bei 47,2 Prozent und damit deutlich oberhalb des vom Management angestrebten Korridors von 40 bis 45 Prozent. Der LTV ist bei Immobilienkonzernen auch eine für die Beschaffung von Krediten wichtige Kennzahl. Die Refinanzierung bei Vonovia sei aber bis inklusive 2024 gedeckt, betonten die Bochumer. "Die Frage nach der Kapitalerhöhung ist obsolet", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch (58) am Freitag in einer Telefonkonferenz. "Das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Geschäftsmodell ist weiterhin hoch", ergänzte Finanzchef Philip Grosse. Auf Vonovia lasten Schulden von rund 43 Milliarden Euro.