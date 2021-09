Berlin Volksentscheid stimmt für Enteignung von Immobilienkonzernen

Die Berliner haben sich per Volksentscheid für die Enteignung von Immobilienkonzernen ausgesprochen, um einen weiteren Anstieg der Mieten zu verhindern. Müssen Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. ihre Wohnungen nun bald abgeben? Der schwedische Immobilienkonzern Heimstaden hat trotz allem rund 14.000 Wohnungen in der Hauptstadt gekauft.