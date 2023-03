Wegen Korruptionsverdachts haben die Staatsanwaltschaft Bochum und das Landeskriminalamt NRW Büros von Deutschlands größtem Wohnungskonzern Vonovia durchsucht. Das bestätigte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin. Die Ermittlungen richten sich laut Staatsanwaltschaft "gegen mehrere (ehemalige) Mitarbeiter des in Bochum ansässigen Wohnungsunternehmens, Personen aus deren Umfeld sowie Verantwortliche mehrerer Unternehmen, die mit dem Wohnungsunternehmen in Geschäftsverbindung stehen oder standen". Diese seien nach bisherigen Erkenntnissen "höchstens dem mittleren Management zuzuordnen". Es gehe unter anderem um den Verdacht der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der Untreue und des Betruges.