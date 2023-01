Bereits zu Anfang des Jahres hatte der Deutsche Mieterbund vor "einem ungeahnten Desaster auf dem Wohnungsmarkt" gewarnt. "So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt", sagte Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten und fügte in einem Zeitungsinterview hinzu, dass die Situation auf dem Wohnungsmarkt "immer dramatischer" werde – der Wohnungsmangel in Deutschland sei so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr.