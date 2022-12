Streit gehört dem Aufsichtsrat seit 2013 an, leitet den Finanzausschuss und ist Mitglied des Präsidial- und Nominierungsausschusses. Sofern die Aktionäre sie bei der kommenden Hauptversammlung am 17. Mai 2023 wieder in den Aufsichtsrat berufen, wolle das Gremium sie zur Vorsitzenden wählen, hieß es.