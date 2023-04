Noch wartet der Flugtaxi-Hersteller Volocopter auf die Zulassung für seine ersten neuartigen Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können. Premiere sollen die elektrischen Luftgefährte allerdings regulär schon bei den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Jahr haben. Also in weniger als 500 Tage. "Ich bin sicher, dass wir weltweit die Ersten sein werden, die kommerziell fliegen", sagte Firmenchef Dirk Hoke (54) am Dienstag bei der Eröffnung eines Hangars in Bruchsal bei Karlsruhe. Der erfahrene Manager Hoke, einst Chef der Rüstungssparte von Airbus, hat die Führungsposition bei Volocopter Ende 2022 übernommen. Zuvor hatten mehrere Manager das ambitionierte Start-up verlassen .