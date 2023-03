Bettkober führte AWS zu zweistelligen Wachstumsraten

Bettkober wird in ihrer neuen Funktion an die Managerin Hauke Stars (55), Vorständin für IT und Organisation, berichten. "Der Volkswagen Konzern befindet sich in einer entscheidenden Phase der Transformation. Es gilt nun, die Organisation weltweit auf nachhaltigen Erfolg auszurichten. Effektive Strukturen, Prozesse und Systeme sind die Voraussetzung für mehr Agilität, mehr Tempo und mehr Geschäftswert", so Stars über den Wechsel.