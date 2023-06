In den kommenden beiden Wochen bis zu den Werksferien werde die Spätschicht bei der Fertigung des Kompakt-SUV ID.4 und bei den ersten Modellen der neuen Elektro-Limousine ID.7 gestrichen, bestätigte Betriebsratschef Manfred Wulff einen Bericht der "Nordwest-Zeitung". Zudem sollen die dreiwöchigen Werksferien für die Beschäftigten im E-Segment um eine Woche verlängert werden. Und 300 der aktuell 1500 Leiharbeiter in Emden ab August nicht weiterbeschäftigt werden. Insgesamt waren laut VW in Emden zum Jahresende mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt . Die Verbrennerproduktion etwa des Passats ist den Angaben zufolge von den Produktionskürzungen nicht betroffen.