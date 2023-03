Elektroautos Volkswagen plant Beteiligungen an Rohstoffminen

Der Wolfsburger Autobauer zieht derzeit ein Netz an Batteriefabriken hoch, um den mit der Zahl an Elektroautos steigenden Bedarf an Akkus zu decken. Dafür kündigt VW-Technikvorstand Thomas Schmall nun auch den Einstieg in das Bergbau-Geschäft an.