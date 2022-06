Andere Krisen verhindern Rohstoffkrise

Dass Russland ein wichtiger Lieferant vieler Rohstoffe für die Autoindustrie ist, scheint die Autobauer momentan weniger zu beschäftigen. Ein Fünftel von hochwertigem Nickel, das zur Veredelung von Stahlprodukten sowie in der Herstellung von Batterien etwa für Elektroautos eingesetzt wird, stammt aus Russland. Bei Aluminium, das vor allem für die Karosserie zum Einsatz kommt, sind es 6 Prozent der weltweiten Produktion. Der globale Bedarf an Palladium wird zu etwa der Hälfte aus Russland und der Ukraine gedeckt – wovon 70 Prozent in die Autobranche geht.

Was den Preisanstieg der Metalle für die Autoindustrie in Grenzen hält, sind laut Metall- und Minen-Analystin Alice Yu von S&P Global Insights andere Krisen. "Aufgrund der Inflation und der chinesischen Null-Covid-Politik sinkt die Nachfrage und das Angebot nimmt kurzfristig etwas zu", sagt Yu. Kurzfristig werde daher für die meisten Rohstoffe sogar ein leichter Überschuss prognostiziert. Erst in einigen Jahren würden sich die Märkte wieder in Richtung Defizite bewegen.