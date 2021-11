Showdown in Wolfsburg Was vom Duell Diess gegen Cavallo zu erwarten ist

7000 VW-Mitarbeiter werden am Donnerstag in Halle 11 des Wolfsburger VW-Werks das Duell zwischen VW-Chef Herbert Diess und Betriebsratschefin Daniela Cavallo live verfolgen. Nachdem Diess angeheizt hat, dürfte Cavallo lautstark antworten. Dabei geht es nicht nur um den Abbau tausender Arbeitsplätze: Was von der Fortsetzung des VW-Kulturkampfes zu erwarten ist.