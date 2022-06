Die Maßnahme werde monatlich überprüft und das Ende hänge von der Normalisierung der Versorgung mit Autoteilen ab. In einer Erklärung an die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte die brasilianische Niederlassung von Volkswagen, dass sie "neue Maßnahmen ergreifen wird, um die Belegschaft in der Niederlassung in São Bernardo do Campo während des Monats Juli aufgrund des Mangels an Bauteilen zu flexiblerem Arbeiten zu bewegen".