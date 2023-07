Volkswagen ist seit über 65 Jahren in Südamerika präsent und hat in den 29 Märkten Südamerikas, Mittelamerikas und der Karibik sechs Werke und mehr als 750 Verkaufsstellen. Seit 2017 läuft mit der Einführung von 20 Modellen die größte Produktoffensive in der Geschichte der Marke Volkswagen in Südamerika. Zwei wichtige Modelle sind dabei der Taos, das erste in Argentinien produzierte SUV, und der Nivus, der vollständig in Brasilien entwickelt wurde und das erste in Südamerika entwickelte Modell ist, das in Europa produziert und verkauft wird.