Volkswagen-Hauptversammlung Ein radikaler Strategieschwenk und ein angezählter Chef

Corona-Krise, Personalwechsel und Dieselgate: VW-Chef Herbert Diess wird am Mittwoch den Aktionären Rede und Antwort stehen - wenn auch nur per virtueller Hauptversammlung. Er muss erklären, was die Führungsriege vom zukünftigen Erfolg überzeugt.