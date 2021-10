Beschleunigung der E-Mobilität VW-Betriebsrat fordert zusätzliches Modell für die Produktion im Stammwerk

Das VW-Stammwerk in Wolfsburg ist nicht ausgelastet. Der Betriebsrat fordert nun, den Weg in die Elektromobilität zu beschleunigen - und schon 2024 ein neues E-Modell in Wolfsburg zu produzieren.