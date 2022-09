Der Autokonzern Volkswagen besetzt seinen Markenvorstand neu. Damit würden Weichen für die Transformation des Unternehmens in das digitale und autonome Mobilitätszeitalter gestellt, teilte VW am Dienstag mit. Wie manager magazin bereits berichtete, wird Thomas Ulbrich Vorstand des neu geschaffenen Ressorts New Mobility , das E-Baureihen und Software-Kompetenz von Volkswagen Pkw zusammenfasst. Kai Grünitz, bisher Entwicklungschef Volkswagen Nutzfahrzeuge, folgt Ulbrich als Markenvorstand Technische Entwicklung (TE).