Barmittelzufluss enttäuscht, Aktie unter Druck

Die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) haben am Mittwoch nach den vorläufigen Geschäftszahlen am Dax-Ende 1,8 Prozent auf 128,90 Euro eingebüßt. Damit setzten sie ihre Konsolidierung fort, nachdem sie am Donnerstag mit 133,88 Euro noch auf den höchsten Stand seit dem Kursrutsch am 19. Dezember geklettert waren. Angesichts schwacher Auto-Absatzzahlen in China stand die gesamte Branche unter Druck: Ihr Subindex verlor als Schlusslicht im marktbreiten Stoxx Europe 600 knapp 1 Prozent.