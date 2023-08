Richter betonte, dass der Ausbau der verbliebenen zehn Prozentpunkte bei der Haushaltsabdeckung aufwendig und teuer werde. Dementsprechend dringlich sei es, die Netzbetreiber an anderer Stelle zu entlasten. Sie untermauerte die Forderung ihrer Firma, im kommenden Jahr auf eine Mobilfunk-Auktion zu verzichten und die Frequenznutzung stattdessen zu verlängern.

Bei der Auktion 2019 hatte sich Vodafone zur Zahlung von rund 1,9 Milliarden Euro verpflichtet. "Eine neue Auktion frisst wieder viel Geld, was dann nicht in den Ausbau fließen kann", sagte Richter. "Eine andere Lösung wäre sinnvoll, damit die Investitionskraft der Unternehmen nicht geschmälert wird." Bei einer Verlängerung könnte Vodafone "stark in neue Masten, statt in neue Frequenzscheine investieren."