Der jetzigen Einigung dürften auch die in den vergangenen Wochen gefallenen Gaspreise geholfen haben. EnBW kündigte an, dass eine für das vierte Quartal 2022 geplante Rückstellung von rund 600 Millionen Euro entfallen könne. In Folge der Vereinbarung mit dem Bund und der gesunkenen Marktpreise werde sich die Gesamtbelastung aus den beiden Gaslieferverträgen für das Ergebnis von EnBW – unabhängig von der weiteren Preisentwicklung bis Jahresende 2022 – somit auf insgesamt nicht mehr als 1,18 Milliarden Euro belaufen.