Mastercard machte zuletzt auf sich Aufmerksam, weil das Unternehmen die Bezahlmethode per Gesichtserkennung einführte. Der Konzern startet sein neues Bezahlsystem zunächst in Supermärkten in Brasilien, will das System aber schrittweise auch in allen Märkten weltweit einführen. Mastercard-Kunden müssen sich für die Nutzung des neuen Systems über eine App anmelden. Dann werden die biometrischen Daten dort hinterlegt und können beim Scan des Gesichts oder der Handfläche an der Kasse abgerufen werden, indem der Kunde den Finger auf einen Scanner legt oder in die Kamera schaut und winkt oder lächelt.