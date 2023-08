An Bord der "Unity" waren diesmal der 80-jährige Jon Goodwin, der bereits im Jahr 2005 als einer der ersten ein Ticket für den geplanten Flug erworben hatte. Goodwin zahlte damals 200.000 Dollar für das Ticket, inzwischen ist der Ticketpreis auf 450.000 Dollar pro Person gestiegen. Goodwin hatte 1972 als Kanute an den Olympischen Spielen teilgenommen und ist inzwischen an Parkinson erkrankt. Der ehemalige Leistungssportler will mit seinem Trip in die Schwerelosigkeit anderen Mut machen, trotz Krankheit niemals aufzugeben. Als weitere Touristen an Bord sind die Krankenschwester Keisha Schahaff (46) aus Antigua sowie ihre 18-jährige Tochter Anastasia, die ihre Tickets in einer von Virgin organisierten Lotterie gewonnen haben. Komplettiert wurde die Besatzung der "Unity" von zwei Piloten und einem Astronautentrainer.