Vinfast blickt offenbar nach Eisenach und Pasewalk

Dazu sucht das Start-up noch nach einer Produktionsstätte in Europa. Bislang fertigt Vinfast ausschließlich in Vietnam. Bereits im Januar war bekannt geworden, dass die Marke eine Produktion in Deutschland anstrebt. 2025 sollen die ersten Autos wohl vom Band rollen. Gerüchte gab es bislang um das Opel-Werk in Eisenach in Thüringen, jetzt ist offenbar ein zweiter Standort im Rennen.

Laut Medienberichten spricht Vinfast mit dem Unternehmerverband Mecklenburg-Vorpommern über den Bau eines Werkes in Pasewalk. Dort kommt der Industriepark Berlin-Szczecin in Frage. Dieser liegt allerdings deutlich näher am polnischen Stettin als an Berlin, wo Wettbewerber Tesla sein Werk in Grünheide in diesem Jahr eröffnete.