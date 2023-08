Buchverlust von 3,9 Millionen Euro

Im ersten Halbjahr wurden den Unternehmensangaben Verträge zum Verkauf von insgesamt 1051 Wohnungen inklusive eines größeren Gewerbeobjekts in Deutschland beurkundet. Der komplette Verkaufspreis betrage 161,8 Millionen Euro, teilte der MDax-Konzern in Düsseldorf mit. Die Verkäufe erfolgten dabei in Summe mit einem Buchverlust von 3,9 Millionen Euro. Auch in Polen konnte der Immobilienkonzern in den ersten sechs Monaten 1817 Wohnungen veräußern, 863 Wohnungen wurden den Käufern übergeben.