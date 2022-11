Verlag Simon & Schuster Bertelsmann-Deal endgültig geplatzt

Das US-Justizministerium reichte dagegen aber eine Kartellklage ein, um die Übernahme zu verhindern. Mit Erfolg: Die Regierung habe überzeugend dargelegt, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb auf dem Markt für "US-Verlagsrechte an potenziellen Bestsellern" entscheidend schwächen würde, erklärte US-Bundesrichterin Florence Pam in ihrem Urteil.

200 Millionen US-Dollar Abbruchgebühr

Auch Paramount gab am Montag bekannt, dass der Vorgang "beendet" worden sei. Penguin Random House müsse dem Unternehmen eine Abbruchgebühr in Höhe von 200 Millionen US-Dollar zahlen, erklärte der Konzern. Mit 10.000 Beschäftigten weltweit und jährlich fast 15.000 veröffentlichten Büchern führt Penguin Random House den Markt in den USA an. Der Verlag gehört vollständig zu Bertelsmann.