Für einen Tarifvertrag hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in mehreren deutschen Amazon-Verteilzentren zum Warnstreik aufgerufen. Allein in Leipzig beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben zwischen 250 und 300 Beschäftigte. Zudem habe man beschlossen, den Warnstreik bis Samstagabend fortzusetzen, sagte Gewerkschaftssekretär Ronny Streich am Dienstag.