Stattdessen dient der "Patagonia Perpetual Purpose Trust" auf ewig dem Ziel, den Klimawandel zu bekämpfen. Auch ein späterer Börsengang mit der gehypten Modefirma ist für Chouinards Nachkommen nun keine Option mehr: "Instead of going public, we are going purpose", sagte der Clanchef – statt an die Börse zu gehen, verschreibe man sich dem guten Zweck. Unwiderruflich sind die Stimmrechte bei Patagonia nun von den Gewinnrechten getrennt. Während erstere beim Purpose Trust liegen, fließen die künftigen Gewinnbeteiligungen an eine gemeinnützige Stiftung.