Die globale Textilindustrie ist durch den hohen Energie- und Ressourcenverbrauch in der Produktion für ein Zehntel aller Emissionen verantwortlich und damit ein Treiber der Klimakrise. Ich habe als Unternehmerin die Haltung verinnerlicht, dass wir als Player in der Textilbranche Teil dieses Problems sind. Vor vielen Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, um Teil der Lösung zu werden. Seit 2008 verfolgen wir Mobilitäts- und Effizienzkonzepte, setzen auf Fotovoltaik, grünen Strom und Biogas. In unserer Manufaktur etwa konnten wir so zwischen 2011 und 2021 70 Prozent Emissionen pro Tonne Produktionsoutput einsparen. Alle anderen (noch) nicht reduzierten Emissionen am Standort in Tettnang kompensieren wir und sind dadurch bereits seit 2012 klimaneutral.