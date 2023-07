Der Verkaufsstopp jetzt und vor allem die Begründung des Unternehmens, mit der Produktion und Auslieferung bestehender Aufträge nicht hinterherzukommen, werfen erneut Fragen über die finanzielle Lage des Unternehmens auf – zumal viele Fahrradhersteller momentan mit besonders hohen Lagerbestände n kämpfen. Die Überkapazitäten sind das Ergebnis zuvor fehlender Teile aufgrund von Lieferkettenengpässen. Sie drücken nun die Preise für Fahrräder in der Branche.

Ein Kenner des Herstellers Vanmoof, der nicht namentlich genannt werden will, sagt im Gespräch mit manager magazin: "Nach den Querelen in der Vergangenheit ist das ein verstörendes Zeichen. Die Kommunikation von Vanmoof dazu ist einmal mehr unterirdisch." Auch der Experte hält die Begründung, erst einmal mit der Produktion hinterherzukommen, für überraschend. Klar sei in der Branche aber auch, dass Zulieferer angesichts der fallenden Nachfrage vorsichtiger geworden seien und nicht mehr ohne Weiteres Ware auf Pump versenden würden.