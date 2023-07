Der von Vanmoof beantragte vorläufige Zahlungsaufschub werde in der Regel für einen Zeitraum von bis zu anderthalb Jahren gewährt. In dieser Phase soll das Unternehmen einen Ausweg aus der drohenden Insolvenz finden. Nach niederländischen Recht könnten Gläubiger in dieser Zeit ihre Forderungen nicht geltend machen. Allerdings sei ein Zahlungsaufschub in der Regel der erste Schritt in die Insolvenz, schreibt FD. Auch habe der Richter dem Unternehmen lediglich zwei Monate eingeräumt.

Sparplan "bisher nicht erfolgreich"

Auf der Newsplattform "Reddit" veröffentlichte am Mittwochabend ein Nutzer die offenbar vollständige Mitteilung des Vanmoof-Managements an die Investoren, aus der auch das FD zitiert. Dort räumt Vanmoof erstmals offen eine finanzielle Schieflage ein: "In den letzten Monaten waren wir mit einem intensiven Prozess beschäftigt, um einen Kosteneinsparungsplan umzusetzen und zusätzliche Mittel zu sichern, um Vanmoofs Weg zur Rentabilität zu unterstützen. Trotz aller Bemühungen unseres Teams waren wir bisher nicht erfolgreich."