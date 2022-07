Medienbericht US-Pharmakonzern Merck plant 40-Milliarden-Dollar-Zukauf

In der Pharmabranche bahnt sich der erste Megadeal in diesem Jahr an. Der US-Arzneimittelhersteller Merck & Co hat einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge ein Auge auf das auf Krebsmittel spezialisierte Biotechunternehmen Seagen geworfen.