Grundlage für das Schreiben ist ein von Bloomberg im November 2022 veröffentlichter Laborbericht darüber, dass bei Shein bestellte Kleidungsstücke Baumwolle aus Xinjiang enthielten, einer Region Chinas, deren Produkte laut Bundesgesetz nicht in die USA eingeführt werden dürfen. Waren aus dieser Region gelten laut US-Gesetz als Produkte aus Zwangsarbeit. Die chinesische Regierung bestreitet dies jedoch. Der Vorwurf ist auch aus einem anderen Grund nicht unerheblich: So strebt Shein nach verschiedenen Berichten offenbar immer noch einen Börsengang in den USA an.