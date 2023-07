Zur Person

1989 in Kiew geboren, wuchs Natalya Nepomnyashcha in einem sozialen Brennpunkt in Bayern auf. Sie studierte ohne Abitur und machte 2012 einen Masterabschluss in Internationalen Beziehungen in Großbritannien. Heute arbeitet sie bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in Berlin. 2016 gründete sie nebenberuflich Netzwerk Chancen : Das soziale Unternehmen setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für sozialen Aufstieg ein und bietet ein ideelles Förderprogramm an.