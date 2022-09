Stabiler Gewinnbringer aus Russland

Die Pleite fügt sich ins Bild eines Unternehmens in Lähmung. Nachdem Russland den Pipelinehahn zugedreht hat, bringt der teure Gaseinkauf am Spotmarkt die Firma an den Rand des Ruins. Der Staat steigt nun großrahmig ein, gibt Finanzzusagen von mehr als 20 Milliarden Euro und verstaatlicht Uniper möglicherweise am Ende gar. Der bisherige Großaktionär Fortum, ein finnischer Energiekonzern, muss selbst die Liquidität sichern und bekommt Staatshilfe. Und der Exit aus problembeladenen Geschäften – siehe Russland – gelingt Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach (60) nun ebenfalls nicht.