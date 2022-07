Uniper und Fortum wollten sich dazu nicht äußern. Eine Sprecherin der Bundesregierung lehnte einen Kommentar ebenfalls ab. Die finnische Regierung war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Finnen wollen kein frisches Geld in Uniper stecken

Eine Lösung soll schnell gefunden werden, doch die Verhandlungen ziehen sich. Denn Finnland will kein frisches Geld in Uniper stecken, wie Europaministerin Tytti Tuppurainen am Dienstag klarmachte. Eine Übereinkunft zu Uniper dürfte nicht zu Extra-Kosten für die finnischen Steuerzahler führen, sagte sie in Helsinki. Fortum-Chef Markus Rauramo hatte vorgeschlagen, die "systemkritischen deutschen Unternehmensteile" Unipers rund um das Gas-Geschäft unter die Kontrolle des deutschen Staates zu stellen. In deutschen Regierungskreisen war indes vor einer Rosinenpickerei der Finnen gewarnt worden. Den Insidern zufolge wird dieses Szenario als zu komplex und zu langwierig angesehen. Drei von ihnen sagten, der Bundesregierung wäre eine direkte Beteiligung am ganzen Uniper-Konzern lieber. Ein Insider sagte dagegen, der Bund sei für alle Szenarien offen.