Der Konsumgüterkonzern Unilever muss einen neuen Vorstandsvorsitzenden finden. Der bisherige Konzernchef Alan Jope (59) wolle seinen Posten zum Ende des kommenden Jahres räumen und das Unternehmen verlassen, teilte der Hersteller von Dove-Seife und Knorr-Bouillonwürfeln am Montag in London mit. Jope plane in den Ruhestand zu gehen.