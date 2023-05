Stimmungsumfrage Unternehmen werden optimistischer

Auch die Investitionen sollen ausgeweitet werden, wie die IW-Konjunkturumfrage weiter ergab. Pandemie und der russische Krieg gegen die Ukraine hatten hier zuletzt gebremst. 37 Prozent der Unternehmen wollen der Umfrage zufolge mehr investieren als im Vorjahr, 24 Prozent rechnen mit geringeren Investitionen. Insgesamt befragte das IW 2327 Unternehmen.

Sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor kehrt damit laut IW der Optimismus langsam zurück. Nur in der Bauwirtschaft sei die Stimmung weiterhin schlecht. Die Produktionserwartungen hätten sich zwar auch hier verbessert, "die Pessimisten dominieren aber nach wie vor", so das Ergebnis der Umfrage.