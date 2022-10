Während Profi-Kunden weiterhin kräftig Devisen und Anleihen handelten, hielten viele Privatkunden die Füße still. "Die Privatanleger bleiben im Allgemeinen an der Seitenlinie und warten auf Anzeichen einer Verbesserung", erklärte Hamers. Gleichzeitig lockte die Bank aber zusätzliches Geld von bestehenden und neuen Kunden an, vor allem aus Asien. Der Nettoneuzufluss der gebührengenerierenden Vermögenswerte kletterte auf 17,1 Milliarden Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet entspricht dies einer Wachstumsrate von rund 5 Prozent. Über den Zyklus peilt die Bank ein jährliches Plus von mehr als 5 Prozent an.