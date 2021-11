Cannabis besellen via Zustell-Tochter Eats Uber liefert in Ontario „Shit“ per App

Der Plan, zum weltweiten Mobilitätsriesen zu werden, ist bei Uber teils in Rauch aufgegangen. Die Essens-Zustelltochter Eats versucht es nun in Kanada mit etwas Neuem: Cannabis-Lieferungen per App-Knopfdruck.