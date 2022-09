"Total kompromittiert" 18-jähriger Hacker stellt Uber bloß

Uber ist Opfer eines Hackangriffs geworden. Nach einem Bericht der "New York Times" wurden durch den Cyberangriff viele interne Systeme des Fahrdienstvermittlers in Mitleidenschaft gezogen. Das Unternehmen sprach am Freitag auf Twitter von einem "Cybersicherheitsvorfall". Uber werde den Vorfall untersuchen und habe sich mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung gesetzt. Die Aktien des Unternehmens fallen im vorbörslichen US-Geschäft um 6 Prozent.