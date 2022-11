Tyson Foods ist der größte Schlachtkonzern und Fleischverarbeiter in den USA. Umsatz im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2022: 53,3 Milliarden Dollar. In den Fabriken des Konzerns werden Woche für Woche zig Millionen Hühner sowie hunderttausende Schweine und Rinder geschlachtet und in den Lebensmittelhandel gebracht. Das Unternehmen ist zwar börsennotiert und dort mit aktuell gut 23 Milliarden Dollar bewertet. Die Familie Tyson hat über sogenannte Supervoting Shares aber nach wie vor die Kontrolle. Die Tysons, so berichtet die "Financial Times" , wollten den Vorfall um den Stammhalter denn zunächst auch gerne als Privatangelegenheit behandeln.