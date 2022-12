Auslöser der Löschung könnte ein Tweet zu sein, den Lorenz am Samstagabend (Ortszeit) an Elon Musk gerichtet hatte. Darin wies sie den Twitter-Eigentümer auf mehrere E-Mail-Anfragen hin, die sie ihm im Zuge einer laufenden Recherche zusammen mit ihrem »Washington Post«-Kollegen Drew Harwell geschickt hatte. »Ich habe Elon Musk auf Twitter angeschrieben und wurde unmittelbar danach gesperrt«, so Lorenz zum SPIEGEL. Zuvor habe Musk ihre E-Mails nicht beantwortet. »Unsere Recherche wird bald erscheinen und da habe ich gedacht, ich probiere mein Glück auf Twitter. Dort scheint Musk Leuten zu antworten.«